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Ekonomi Bakanlık açıkladı! İşte yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları
Ekonomi

Bakanlık açıkladı! İşte yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları

Yeniakit Publisher
2023-12-28 07:57:00 -
Bakanlık açıkladı! İşte yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtlardaki fiyatlar yeniden belirlendi. Kimlik kartları 130 lira, sürücü belgeleri 990 lira, pasaport defteri 790 liraya yükseldi.

2024 yılı itibarıyla değerli kağıtlardan alınan ücret tarifesi güncellendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'ne göre noter kağıtları 87 lira, beyanname 87 lira, protesto, vekaletname, resen senet 174 lira, pasaport 790 lira, ikamet izni 565 lira, kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik 130 lira.

Değiştirme nedeniyle kimlik 130 lira, kayıp nedeniyle kimlik 260 lira, aile cüzdanları 705 lira, sürücü belgeleri 990 lira, sürücü çalışma belgeleri 990 lira.

Motorlu araç tescil belgesi 885 lira, iş makinesi tescil belgesi 740 lira, banka çekleri 55 lira.

Mavi kart 130 lira, yabancı çalışma belgesi 565 lira, çalışma izni muafiyet belgesi 565 lira oldu.
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