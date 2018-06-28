Bakanlık açıkladı! Çok sayıda PKK'lı öldürüldü

PKK'ya karşı operasyonlara aralıksız devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Bitlis'te terörist temizliğine devam ediyor. Bu konuda İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Bitlis’in Hizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yapılan büyük operasyonda 10 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.