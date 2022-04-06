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Siyaset Bakanlık açıkladı: Batman'da yeni operasyon başlatıldı!
Siyaset

Bakanlık açıkladı: Batman'da yeni operasyon başlatıldı!

İçişleri Bakanlığınca Batman’da 677 personelin katılımıyla Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu başlatıldı

Yeniakit Publisher
2022-04-06 13:28:00 -
Bakanlık açıkladı: Batman'da yeni operasyon başlatıldı!

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Batman İlinde “EREN KIŞ-34 (BATMAN-GÖMÜK) ŞEHİT J.UZM.ÇVŞ. CEMİL TURAN” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (677) personel (41) operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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