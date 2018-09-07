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Bakanlık açıkladı: 80 bin personel alınacak

Çalışma Bakanlığı, toplum yararına çalışma programı kapsamında 80 bin kişinin işe alınacağını açıkladı.

07 Eylül 2018 Cuma 10:22
Bakanlık açıkladı: 80 bin personel alınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, okulların açılmasıyla birlikte toplum yararına çalışma programı kapsamında 80 bin kişinin istihdam edileceğini duyurdu. İşe alınan kişiler okulların temizlik, bakım ve onarımı görevlerinde çalışacak.

Konu ile ilgili bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Üç bakanlık arasında imzalanacak "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" işbirliği protokolüyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İŞKUR kanalıyla, okulların temizliği, bakım ve onarımı için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 60 bin kişilik ödeneği il müdürlüklerine aktaracak. Ayrıca, okullarımızda yine TYP üzerinden görevlendirilecek yaklaşık 20.000 ‘güvenli eğitim koordinasyon görevlisi’, okul yönetimleri ve okul aile birlikleri aracılığıyla gelişmeleri an be an takip ederek olası sorunlar karşısında gereken tedbirlerin hızlı bir şekilde alınmasını sağlayacaklar. Böylece toplamda 80 bin kişi TYP’den faydalanacak. TYP’ye ilişkin başvurular İŞKUR üzerinden alınırken, program okulların açılmasıyla birlikte başlayacak" denildi.

BAKANDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yürütülen çalışmalar ile çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almasının kaliteli eğitimin olmazsa olmaz bir parçası olduğunun bilinciyle hem ailelerin gözünün arkada kalmaması hem de evlatlarımızın hijyenik şartlarda eğitim alması için Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı ile beraber önemli bir adım atıyoruz" dedi.

İŞKUR üzerinden alınacak başvuruların ardından program, ders zilinin çalmasıyla birlikte başlayacak. Eğitim öğretim yılı süresince de devam edecek. TYP kapsamında okullarda görev alacak her bir katılımcı için aylık asgari ücret üzerinden ödemeler gerçekleştirilecek.

TYP NEDİR?

İŞKUR, işgücü piyasasına girmekte zorlanan vatandaşların toplum yararına bir iş yapmasını ya da bir hizmet gerçekleştirmesini sağlıyor. Bu durumdaki vatandaşların çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazanması ve geçici gelir desteği verip, işgücü piyasasına uyumunun kolaylaşmasi hedefleniyor.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 10:22
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