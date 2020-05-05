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Bakanlık açıkladı! 37 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Nisan ayında düzenlenen operasyonlarda toplam 37 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:06:00 -
Bakanlık açıkladı! 37 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı aylık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Nisanda kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı toplam 8 bin 163, şehirlerde de 252 operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

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