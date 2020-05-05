Bakanlık açıkladı! 37 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Nisan ayında düzenlenen operasyonlarda toplam 37 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı aylık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Nisanda kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı toplam 8 bin 163, şehirlerde de 252 operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.