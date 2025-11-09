  • İSTANBUL
Gündem Bakanlık açıkladı: 274 milyonluk “makaron” operasyonu
Bakanlık açıkladı: 274 milyonluk “makaron” operasyonu

Ticaret Bakanlığı, gümrükler muhafaza ekiplerinin piyasa değerleri yaklaşık 274 milyon olan toplam 51 milyon 344 bin adet makaron ve makaron üretim malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı kaçakçılara dur demeye devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada Gümrükler Muhafaza ekiplerinin toplam 51 milyon 344 bin adet makaron ve makaron üretim malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“Ticaret Bakanlığı gümrükler muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonlar kapsamında, son dönemde gerçekleştirilen 30 ayrı operasyonda toplam 51 milyon 344 bin adet makaron ve buna ilave olarak makaron üretim malzemeleri ele geçirildi. Yakalanan makaron ve makaron üretim malzemelerinin piyasa değerleri yaklaşık 274 milyon TL.

Ankara, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonların yanı sıra; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibince Bursa, Çanakkale ve Mersin illerinde yürütülen makaron kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, 7 farklı adreste gerçekleştirilen operasyonlarda, yakalanan makaronlara ilave olarak:

20.746 bobin sigara kâğıdı,

3 makaron üretim ve paketleme makinesi ile

1 filtre makinesi de ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza birimlerimiz, ülke genelinde yürüttüğü denetim, takip, kontrol ve operasyon faaliyetleriyle yalnızca milli ekonomimizi korumakla kalmayıp, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerine karşı da kesintisiz bir mücadele yürütmektedir.

Gençlerimizi bağımlılık tuzaklarından korumayı, toplumun refahını ve kamu düzenini sağlamayı amaçlayan bu çalışmalar, kararlılıkla sürdürülmektedir.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

