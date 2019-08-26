Bakanlık açıkladı! 22 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Pençe-3 Harekatı'nda son icra edilen hava harekatıyla 7 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.26 Ağustos 2019 Pazartesi 23:53
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen son hava harekatıyla 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 22 oldu." bilgisi paylaşıldı.
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