Bakanlık acı haberi duyurdu: Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.