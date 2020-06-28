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Gündem

Bakanlık acı haberi duyurdu: Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in şehit olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 12:06:00 - 2020-06-28 12:26:04
Bakanlık acı haberi duyurdu: Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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Yorumlar

meşe

RABBİM ŞEHİDİMİZE RAHMET ETSİN MEKENANINI CENNET ETSİN,H.Z. PEYGAMBER EFENDİMİZE KOMŞU EYLESİN,
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bilbilen

Allah, rahmet eylesin! Şehadet, hepimize nasip olsun bu vatan uğrunda!..
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