Bakanlığın verdiği cevap işbirliğini gözler önüne serdi! Almanya FETÖ firarisi Adil Öksüz'ü işte böyle koruyor

Almanya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kaçan Adil Öksüz'ü korumak için "şahsi bilgileri koruma yasasının" arkasına saklanıyor. Öksüz ile ilgili ısrarlı soruları yanıtlamaktan kaçınan Almanya İçişleri Bakanlığı, Öksüz ile ilgili sorulara "Şahsi bilgilerin korunması esası nedeniyle bilgi veremiyoruz" cevabını verdi.

Almanya'da saklandığının kanıtı

Bu cevap, Adil Öksüz'ün Almanya'da bulunduğuna dair dolaylı doğrulama oldu. Çünkü Almanya şahsi bilgileri koruma yasasını haliyle sadece bu ülkede yaşayan insanlar için uygulayabiliyor. Bir başka ülkede yaşayan birinin şahsi bilgileri Almanya'da olmayacağından, bu yasaya sığınarak bilgi vermemesi de söz konusu değil.

Sabah Almanya Temsilcisi İsmail Erel, Adil Öksüz ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan resmi yollardan yanıt alamayınca, bu kez Bilgi Alma Özgürlüğü Yasası uyarınca bilgi istedi.

Verilen cevabın içinde satırların arasına gizlenmiş önemli bilgiler yer alıyor. Bakanlık, "özel iade talepleri ve bununla ilgili alınan somut önlemler" konusunda bilgi verilemeyeceğini açıkladığı gibi, "Bilgi Alma Yasası uyarınca, verilecek bilgilerin uluslararası ilişkilere olumsuz etkisi olabilir ihtimali nedeniyle bilgi alma hakkı bulunmamaktadır" dedi.

Söz konusu talebi İçişleri Bakanlığı reddetti. Ancak ret cevabında, ilginç detaylara yer verildi.

"Kişinin onayı gerekli"

Sabah'ın haberine göre yazılı cevapta, özetle şöyle denildi: "İstediğiniz bilgiler içerik olarak uluslararası adli yardımlaşma ile ilgili. Adli yardımlaşmanın hedefi yapıcı ve güvenilir bir işbirliğidir. Bilgilerin açıklanması, ülkeler arasındaki bu güvene dayalı işbirliğini tehlikeye sokabilir. Şahsi bilgilerin korunması yasası nedeniyle daha fazla bilgi verilmesi mümkün değil. Bu ancak, başvuru sahibinin cevap alma hakkının daha ağır basması veya kişinin buna onay vermesi halinde olabilir. Sizin durumunuzda her ikisi de söz konusu değil."

Bakanlık, "Bunun daha ötesinde bilgiler, Bilgi Alma Özgürlüğü Yasası'nın 5. maddesinin 1. fıkrasında yer alan şahsi bilgilerin korunması esası uyarınca verilemez" cevabını verdi.

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