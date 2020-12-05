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Gündem Bakanlığı harekete geçiren istismar! Reklam için çocuk bedeni kullandılar
Gündem

Bakanlığı harekete geçiren istismar! Reklam için çocuk bedeni kullandılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Çocuk bedeni üzerinde sergilendiği tespit edilen iç çamaşırı reklamlarına durdurma kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 14:43:00 - 2020-12-05 14:52:05
Bakanlığı harekete geçiren istismar! Reklam için çocuk bedeni kullandılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın tespit ettiği, çocuk iç çamaşırlarını çocuk bedeni üzerindein istismar eden online alışveriş sitelerinin reklamları durduruldu.

DHA'da yer alan habere göre, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde istismar edilerek satışa sunulduğu tespit edildi. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı’na reklamların durdurulması yönünde yazı gönderildi.

Yazıda, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinden sergilendiği görüntülerde çocuğun yüzünün belli olmasa bile çocuk bedeninin teşhir edilerek sunulmuş olmasının çocuk istismarı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Bakanlığın başvurusu üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, söz konusu reklamları durdurdu. Cezalara ilişkin tebligatlar ilgili şahıs ve şirketlere gönderildi.

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