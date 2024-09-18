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Gündem Bakanların uçağı arızalandı: Ankara'daki kritik toplantı iptal edildi
Gündem

Bakanların uçağı arızalandı: Ankara'daki kritik toplantı iptal edildi

Yeniakit Publisher
2024-09-18 20:04:00 -
Bakanların uçağı arızalandı: Ankara'daki kritik toplantı iptal edildi

Dışişleri Bakanlığı Kaynaklarından edinilen bilgiye göre İsveç devlet uçağı, Türkiye’ye hareket halindeyken meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Stockholm’e geri dönmek zorunda kaldı. Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı ileri bir tarihte düzenlenmek üzere ertelendi.

 

Ankara'da bugün gerçekleştirilmesi planlanan 'Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması' toplantısı, İsveç heyetini taşıyan uçaktaki teknik arıza nedeniyle ertelendi.

İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI VE İSVEÇ ADALET BAKANINI TAŞIYORDU

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer’i taşıyan İsveç devlet uçağı, Türkiye'ye hareket halindeyken meydana gelen teknik arıza nedeniyle Stockholm’e geri döndü.

TOPLANTI İLERİ BİR TARİHTE DÜZENLENMEK ÜZERE ERTELENDİ

Bunun üzerine 'Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması' toplantısı ileri bir tarihte düzenlenmek üzere ertelendi. Başta terörizmle mücadele olmak üzere güvenlik alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde ortak çabanın süreceği bildirildi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da mürettebat ve yolcuların tehlikede olmadığı ve toplantı için yeni bir tarih belirleneceği duyuruldu.

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