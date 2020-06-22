Bakanlar Soylu ve Pakdemirli, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

BURSA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'nın Orhangazi ve İznik ilçelerinde selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Yenisölöz Mahallesi'ne giden Soylu ve Pakdemirli, selden zarar gören tarım arazilerini gezdi.

Yetkililerden bilgi aldıktan sonra vatandaşlarla bir araya gelerek "geçmiş olsun" dileklerini ileten bakanlar Soylu ve Pakdemirli, zararlarının en kısa sürede karşılanacağını söyledi.

İznik ilçesine bağlı kırsal Müşküle Mahallesi'nde vatandaşlarla sohbet edip bilgi alan bakanlar, Kestel ilçesinde sel zararı oluşan fabrikalarda da inceleme yaptı.

Soylu ve Pakdemirli'ye, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa milletvekillerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yalçın Mumcu, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile kurum ve kuruluşların müdürleri eşlik etti.