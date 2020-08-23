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Aktüel Bakanlar Soylu, Pakdemirli ve Kurum, afet bölgesini havadan inceledi
Aktüel

Bakanlar Soylu, Pakdemirli ve Kurum, afet bölgesini havadan inceledi

Yeniakit Publisher
2020-08-23 13:31:40 -
Bakanlar Soylu, Pakdemirli ve Kurum, afet bölgesini havadan inceledi

GİRESUN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, afet bölgesini helikopterle havadan inceledi.

Soylu ve Pakdemirli, sel ve heyelanlar nedeniyle büyük hasarın meydana geldiği Dereli ilçe merkezinde yaptıkları incelemenin ardından, helikopterle kara yoluyla ulaşım sağlanamayan bölgelere hareket etti.

İki bakan, Doğankent ilçesi ve bazı bölgelerde havadan inceleme yaptı.

Afet nedeniyle şehre gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yine helikopterle bölgede incelemelerde bulundu.

Bakanlar, Doğankent ilçesinde inceleme yaptıktan sonra birlikte Dereli ilçe merkezine döndü.

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