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'Bakanlar sefil olmasınlar' deyip ömür boyu maaş bağladılar

Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hükümet, 'sefillik çekmemeleri' için bakanlara ömür boyu maaş bağladı.

05 Şubat 2019 Salı 15:15
'Bakanlar sefil olmasınlar' deyip ömür boyu maaş bağladılar

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hükümet, bakanlara ömür boyu maaş ve diğer bazı avantajlar sağlanmasını öngören kararnameleri savundu. Görevi yeni seçilen kabineye devretmek üzere olan hükümet, maaşların devletin bakanların 'gıda, barınma ve sağlık gibi minimum temel ihtiyaçlarını gidermek için ödeneceğini' duyurdu.

En az 2 bin dolar maaş

Görevi yeni seçilen kabineye devretmek üzere olan hükümet, maaşların devletin bakanlarına 'gıda, barınma ve sağlık gibi minimum temel ihtiyaçlarını gidermek için' ödeneceğini duyurdu. Başbakanın açıklamasında, maaşların yetkilileri zengin etmek için ödenmediği iddia edildi. Eski bakanlara en az 2 bin Dolar maaş ödenmesini öngören iki kararname büyük eleştiri almıştı. Ayrıca hükümetin ödemeleri 'bakanların sefil olmamaları için' yapılacağı vurgulandı.

5 bin dolarlık yardım

Görevi bırakmaya hazırlanan Başbakan Bruno Tshibala'nin geçen Kasım ayında imzaladığı iki kararname, kısa süre önce ortaya çıktı. Reuters ajansının haberine göre ilk kararname, eski başbakanlara görevdeki başbakanın aldığı maaşın yüzde 30'unun ödenmesini, yılda bir kez business class uçak bileti ve aylık 5 bin dolar barınma yardımı verilmesini öngördü.İkinci kararnamede ise eski bakanlara görevdeki bakanların aldığı maaşın yüzde 30'unun ödenmesi, aylık bin dolar barınma yardımı ve yılda bir business class uçak bileti verilmesi istense de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde halkın çok büyük kısmı yoksulluk içinde yaşaması akıllara soru işareti getirdi.

lkenin sosyo ekonomik durumuyla bağdaşmıyor"

Eski Devlet Başkanı Joseph Kabila'nın bir danışmanı kararnamelerin "ülkenin sosyo ekonomik durumuyla bağdaşmadığını" belirtti. Ancak hükümet, kararnamelerin geriye dönük olmadığını ve sadece şimdiki hükümet ve gelecekteki yönetimleri kapsadığını söyleyerek, atılan adımı savundu.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yeni devlet başkanı Felix Tshisekedi geçen ay yemin edip, göreve başladı. Tshiksekedi, son 60 yıldır ülkedeki ilk barışçıl iktidar devrinde göreve geldi. Transparency International'ın son yolsuzluk algısı endeksinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti 180 ülke arasında 161. sıradaydı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 15:15
  1. Kongo
  2. Demokratik Kongo Cumhuriyeti
  3. Bruno Tshibala
  4. Joseph Kabila

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