  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakanlar Kurulu Kabe'de!
Siyaset

Bakanlar Kurulu Kabe'de!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti ile Cidde kentine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bakanlarla Kabe'yi ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 21:07:00 - 2022-04-30 21:10:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti ile Suudi Arabistan'a gitti.

Erdoğan beraberinde; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Kabe'yi ziyaret etti.

Erdoğan ve bakanları Kabe'yi tavaf etti.

İmamoğlu Beylikdüzü'nden yetişmeye çalıştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanları Kabe'yi tavaf ederken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul Beylikdüzü'nde katıldığı iftar programında dua ederek Bakanlar Kurulu'na yetişmeye çalıştı.

Kadir Mısıroğlu söylemişti: 'Ben daha Müslümanım' diye yarışacaklar!
Kadir Mısıroğlu söylemişti: 'Ben daha Müslümanım' diye yarışacaklar!

Siyaset

Kadir Mısıroğlu söylemişti: 'Ben daha Müslümanım' diye yarışacaklar!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay