Bakanlar Kurulu Kabe'de!
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti ile Cidde kentine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bakanlarla Kabe'yi ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti ile Suudi Arabistan'a gitti.
Erdoğan beraberinde; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Kabe'yi ziyaret etti.
Erdoğan ve bakanları Kabe'yi tavaf etti.
İmamoğlu Beylikdüzü'nden yetişmeye çalıştı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanları Kabe'yi tavaf ederken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul Beylikdüzü'nde katıldığı iftar programında dua ederek Bakanlar Kurulu'na yetişmeye çalıştı.