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Medya Bakanlar Kurulu Ahlat'ta neden toplanıyor, çünkü…
Medya

Bakanlar Kurulu Ahlat'ta neden toplanıyor, çünkü…

Yeniakit Publisher
2024-08-25 11:25:00 -
Bakanlar Kurulu Ahlat'ta neden toplanıyor, çünkü…

Hüseyin Gülerce, Ahlat'ın Türk tarihindeki önemini vurgulayan bir yazı kaleme aldı. Ahlat'ın Osmanlı'nın ilk yerleşim yeri ve Anadolu'nun tapusu olduğunu belirten Gülerce, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin Ahlat'ta toplanmasının sembolik değerinin büyük olduğunu ifade etti. Star yazarı Gülerce, Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin milli şuuru pekiştirdiğini ve ecdadımızla bağlarımızı güçlendirdiğini belirttiği yazısında şunları kaydetti:

Hüseyin Gülerce, Ahlat'ın Türk tarihindeki önemini vurgulayan bir yazı kaleme aldı. Ahlat'ın Osmanlı'nın ilk yerleşim yeri ve Anadolu'nun tapusu olduğunu belirten Gülerce, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin Ahlat'ta toplanmasının sembolik değerinin büyük olduğunu ifade etti. Star yazarı Gülerce, Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin milli şuuru pekiştirdiğini ve ecdadımızla bağlarımızı güçlendirdiğini belirttiği yazısında şunları kaydetti:

"Bitlis'ten Van'a doğru giderken, Bitlis'in Van Gölü kıyısında, Nemrut ve Süphan dağları arasındaki ilçelerinden Ahlat, Türklerin Anadolu'ya giriş kapısıdır.

Anadolu'da ilk Türk yerleşmesi Ahlat'ta olmuştur. Ahlat, Kayı Boyu'nun Anadolu'da ilk uğrak yeridir.

Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin doğduğu yerdir. Ahlat'ın dalları, Bursa'da çınar olmuştur.
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Hz. Ömer zamanında Ahlat'ın fethi sırasında şehit düşen Sahabe-i Kiram'dan Abdurrahman Gazi'nin türbesi Ahlat'tadır.

Ahlat, Anadolu'nun tapusudur.

Bir Oğuz/Türkmen/Selçuklu şehridir. Anadolu'ya yapılan akınların planlandığı ve akıncıların dönüşlerinde toplandıkları bir askerî harekât üssüdür.

Osmanlıların mensup olduğu Kayı Boyu'ndan ötürü Ahlat, Osmanlılar açısından da büyük öneme sahip ata yadigarı bir Osmanlı şehridir.

Ahlat, Türk milletinin tarihî ve kültürel kimliğini taşıyan mana köklerimizin toprağıdır.

Köklerimizi kesmeye kalkan CHP zihniyetine inat, Cumhur İttifakı; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli ecdadımıza, tarihimize, Devlet-i Ebed Müddet'e sahip çıkmaktadır...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25-26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret edecek. Cumhur İttifakı, MHP lideri Bahçeli de etkinliklere katılacak.

CHP zihniyeti, bilhassa tek parti döneminde ecdadımızı, Selçuklu'yu, Osmanlı'yı milletimize unutturmaya kalktı.

Ayasofya, müze olmaktan çıkarılıp nasıl asli hüviyetine, Fethin sembolü cami hüviyetine kavuşturulduysa, nasıl Fatih ile Osmanlı ile buluşmamız perçinlendi ise Ahlat da bizi Kayı Boyu ile Selçuklu ile buluşturuyor.

Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Anadolu'nun Orhun Abideleridir. 8 bin 200 ecdat mezarlığı ile dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı, burasıdır.

Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Selçuklu ve Osmanlı'nın mirasçısı Cumhuriyet neslinin, Türkiye Yüzyılı yürüyüşünün ruh itibariyle başlangıcı olacak.

Bugünkü CHP yönetiminin, şeflik döneminin zihniyeti ile Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapılmasına karşı çıkması elbet şaşırtıcı olmadı.

Konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdüler.

Anayasa Mahkemesi, projeyi iptal etti, yeniden Meclis'e geldi ve kabul edildi.

Yeniden yapılan düzenleme TBMM'den geçince CHP ve o günün bölücü terör örgütü PKK'nın partisi HDP tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Türk milletinin hassasiyetleri' deyip kendinize bir tane kaçak saray daha yapıyorsunuz" dedi.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "Ahlat'ta kaçak olarak sarayın yapımına devam ediliyor, hukuk çiğneniyor" diye sesini yükseltti.

Ahlat'taki yapılanma sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden ibaret değil.

Bölgeye bir millet bahçesi de yapıldı. 200 bini aşkın ağaç dikilecek, sosyal alanlar inşa edilecek, bölge cazibe merkezi haline getirilecek. Bölge, ulusal ve uluslararası etkinliklerin merkezi haline gelecek. Yapılar sadece Malazgirt Anma etkinliklerinde değil, 12 ay boyunca tüm vatandaşlara hizmet verecek.

Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, milli şuur için inşa edildi. Ecdadımızla, tarihimizle bağlarımızın kopmayacak şekilde sağlamlaşması için inşa edildi.

Bu manada sembolik değeri çok büyük.

(...) Bakanlar Kurulu'nun Ahlat'ta toplanması bu sembolik değeri daha da büyütüyor, değerli kılıyor..."

 

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