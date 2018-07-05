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Bakanlar Kurulu 2018 Kurban Bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı'nda 4 gün resmi tatil olmasından sonra şimdi de vatandaşlar 2018 Kurban Bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Kurban Bayramı ne zaman?, Kurban Bayramı ayın kaçında, Kurban Bayramı ne zaman 2018 Diyanet, Kurban Bayram tarihini daha şimdiden arattıran vatandaşlar, Bakanlar Kurulu kararıyla 2018 Kurban Bayram tatilinin kaç gün olacağının merak ediyor.

05 Temmuz 2018 Perşembe 13:57
Bakanlar Kurulu 2018 Kurban Bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı'nda 4 gün resmi tatil olmasından sonra şimdi de vatandaşlar 2018 Kurban Bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Kurban Bayramı ne zaman?, Kurban Bayramı ayın kaçında, Kurban Bayramı ne zaman 2018 Diyanet, Kurban Bayram tarihini daha şimdiden arattıran vatandaşlar, Bakanlar Kurulu kararıyla 2018 Kurban Bayram tatilinin kaç gün olacağının merak ediyor.

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2018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan Kurban Bayram tarihine ilişkin

Kurban Bayram’nın 1. günü 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayram’nın 2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,

Kurban Bayram’nın 3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,

Kurban Bayram’nın 4. günü 24 Ağustos Cuma 2018, olarak belirlendi.

Peki Diyanet’in Kurban Bayram tarihine ilişkin vatanndaşlar Bakanlar Kurulu kararının 2018 Kurban Bayram tatilinin ne kadar olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

2018 KURBAN BAYRAM TATİLİ NE KADAR?

2017 yılındaki 11 gün Kurban Bayram tatil olmuştu. 2018 yılında ise  Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil yapma imkanına sahip olabilecek. Zira Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatile denk gelmesi kuvvetle muhtemel. Tabi Kurban Bayram tatilinin ne kadar olacağına ilişkin son sözü Bakanlar Kurulu söyleyecek.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 13:57
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