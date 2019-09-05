Bakanı Pakdemirli, fındık alım ödemelerinin başladığını duyurdu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fındık alım ödemelerine başlandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fındık alım ödemelerine başlandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Alım döneminin ilk 10 gününde Toprak Mahsulleri Ofisi’mize mahsullerini teslim eden; 700 üreticimizin hesabına 11.2 milyon TL yatırıldı. Üreticilerimiz yarından itibaren paralarını tahsil edebilir. Hayırlı ve bereketli olsun” dedi.

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