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Bakanı Osman Aşkın Bak'tan olaylı derbi açıklaması!

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci karşılaşmasında yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:10
Bakanı Osman Aşkın Bak'tan olaylı derbi açıklaması!

Çanakkale Kara Savaşları’nın 103’üncü yıl dönümünün anma törenleri kapsamında 57’nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci karşılaşmasında yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi. Bakan Bak, “Kararı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu verecek. İnşallah Türk futbolu için inşallah hayırlı bir karar çıkar” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıl dönümü anma törenleri kapsamında Eceabat İlçesi'ne bağlı Kocadere Köyü'nden başlayan Conkbayırı'nda sona eren 57’inci Alay Vefa Yürüyüşüne katıldı.
 
Conkbayırı'ndaki yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir basın mensubunun yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararın bugün açıklanacağını belirtmesi üzerine, "Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki Türkiye Kupası mücadelesinde, müsabakanın hakem tarafından tatil edilmesiyle bir süreç yaşanıyor. Tabi bunu gelen raporlar çerçevesinde Futbol Federasyonu değerlendirecek. Bu arada AnadoluCumhuriyet Başsavcılığı da bir soruşturma yürütüyor. Yaklaşık 35’in üzerinde gözaltı var. Bu da takip ediliyor. Bunlarla alakalı olarak da tabi, tribünlerin hareketlendirilmesi, bir takım girişimler de söz konusu. Bunlar değerlendiriliyor. Ama kararı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu verecek. İlgili kurullar raporlar doğrultusunda karar alacak. İnşallah Türk futbolu için hayırlı bir karar çıkar” dedi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:10
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