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Bakandan vatandaşı rahatlatan açıklama: Zam yok!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde dövizde yaşanan yükselişin vatandaşı tedirgin edecek bir durum olmadığını belirterek"İlaç fiyatlarında şu an herhangi bir artış söz konusu değil. Bu anlamda ilaç tedarikinde de herhangi bir sorun yaşanmamaktadır" dedi.

21 Ağustos 2018 Salı 12:38
Bakandan vatandaşı rahatlatan açıklama: Zam yok!

Dövizdeki hareketlilik ve ilaç fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fahrettin Koca, Türkiye'nin şu an zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak eş değeri olmayan ilaçlarla ilgili herhangi bir sıkıntının bulunmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Euro bazında tespit edilen dönemsel uygulamalarımız, fiyatını belirlediğimiz ilaçlarımız var. Bununla ilgili olarak da sektörle belli aralıklarla zaten görüşüyoruz. Bu anlamda yapılabilecek olana hep birlikte karar veriyor ve yol alıyoruz. Şu an depolarda herhangi bir sıkıntının olmadığını biliyoruz" diye konuştu.

'HERHANGİ BİR SORUN YAŞANMIYOR'

Bakan Fahrettin Koca, bu süreçte özellikle hekimlerin ve vatandaşların eş değer ilaç kullanmaları konusunda daha hassas davranmalarını isteyerek, "Muadili olan, yerli ve ülkemizde üretilen ilaçların tercih edilmesi önemli" ifadelerini kullandı.

İlaç fiyatlarında bir artış olup olmayacağına ilişkin olarak da Fahrettin Koca, "İlaç fiyatlarında şu an herhangi bir artış söz konusu değil. Bu anlamda ilaç tedarikinde de herhangi bir sorun yaşanmamaktadır" dedi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 12:38
  1. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  2. ilaça zam

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