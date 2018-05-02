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Bakandan uzay mekiği projesi açıklaması

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "2035'e kadar uzay mekiği projesini hayata geçireceğiz" dedi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:26
Bakandan uzay mekiği projesi açıklaması

2035'e kadar uzay mekiği projesinin hayata geçirileceğini anlatan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "Haberleşme de dahil üreteceğimiz uyduların kendi roketlerimizle yörüngeye yerleştirilmesini hedefliyoruz. İnsanlı uzay uçuş programı da başlatılacak. Ay ve Mars programlarının başlatılması, Dünya yörüngesine bir uzay teleskobunun yerleştirilmesi, Milli Navigasyon Uydu Sistemi'nin geliştirilmesi ve hibrid ile elektrikli hava araçlarının geliştirilmesi de hedeflerimiz arasında. 2035'e kadar, uzaya güneş panelleri yerleştirip, buradan üretilecek elektrik enerjisini radyo frekans dalgaları ile ülkemiz de dahil dünyanın herhangi bir yerine ulaştırmayı planlıyoruz" dedi.

"6 BİN KM DEMİR YOLU YAPILACAK"

 Bakan Arslan, 2023-2035 arasında 6 bin km ilave hızlı demir yolu yaparak demir yolu ağının 31 bin km'ye çıkartılması, yüksek teknoloji altyapısına sahip demir yolu sanayisinin tamamlanması ve demir yolu ürünlerinin dünyaya pazarlanmasını hedeflediklerini belirtti.

"ELEKTRİK ÜRETEN YOLLAR YAPILACAK"

Karayollarında da 2035'e kadar akıllı yollar yapacaklarını anlatan Arslan, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan taşıtlara yönelik teşvikler sağlayacaklarını söyledi. Yollara yerleştirilecek güneş panelleri ile üretilecek yenilenebilir enerjinin elektrikli araçların kullanımına sunmayı planladıklarını belirten Arslan, "Otoyol uzunluğunun 2023 hedefi olan 8 bin km'ye ilave olarak yapılması planlanan 4 bin 130 km otoyol ile birlikte 2035'e kadar 12 bin km'ye ulaşılacak. Çanakkale Boğaz Köprüsü de tam kapasite çalışacak" dedi.

"SİBER GÜVENLİKTE HEDEF İLK 5'E GİRMEK"

Siber güvenlik konusunda ve posta alanında Avrupa'nın en iyi ilk 5 ülkesi içerisine girilmesinin planlandığını kaydeden Arslan, "Bilgi ve iletişim teknolojilerini yaygın ve etkin kullanmayı böylece bu teknolojilerin üretiminde yerli katma değerin artırılmasını hedefliyoruz" diye konuştu. Bakan Arslan, denizcilik sektöründe ise ilk hedeflerinin deniz kirliliğine acil müdahale konusunda merkezin akreditasyon sürecinin tamamlanması ve Avrupa ile Orta Asya'da en önemli merkez haline getirilmesi olduğunu söyledi. (Sabah)

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:26
  1. Türkiye
  2. Sabah
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