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Bakan'dan orman yangınına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla’nın Dalaman ilçesinde çıkıp, Fethiye'nin turistik Göcek Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangınının son durumuyla ilgili bilgiler verdi.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:30
Bakan'dan orman yangınına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'daki orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Önceki gün Dalaman'da başlayan ve Fethiye'nin turistik Göcek Mahallesi'ne kadar yayılan yangınla ilgili Pakdemirli, "Bugün itibarıyla 30 ila 50 hektar arasında, bölgede tütmeler var. Özellikle hava araçlarıyla tabiri caizse buraları suyla döverek, mümkün mertebe buradaki tüm tütmeleri bitirmeye çalışıyoruz." dedi.

Pakdemirli şunları söyledi:

"Sabahın ilk ışıklarıyla tüm helikopterlerimiz havalandı. Helikopterlerin sayısını 13'ten 19'a çıkardık. Bugün itibarıyla yukarıdan gördüğümüz tablo düne göre çok daha iyileşmiş durumda.

Dün 350 hektar alanın etkilendiğini söylemiştim. Yangın söndürülünce daha net görünür ama kabaca 350-400 hektar alanın etkilenmiş olabileceğini düşünüyoruz.

Bölgeye tatile gelmek isteyenler varsa çok rahatlıkla gelsinler. Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir tehdit söz konusu değil."

Bakan Pakdemirli ayrıca: "Dezenformasyona lütfen itibar etmeyelim. Sosyal medyada ben bunları görüyorum. Sonbaharda bu yanan alanlarla alakalı tüm Muğlalıları fidan dikmeye davet ediyorum." dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:30
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  2. Muğla
  3. Dalaman
  4. turistik Göcek Mahallesi
  5. Fethiye

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