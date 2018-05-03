Bakandan önemli 'imar barışı' açıklaması

Türkiye genelinde yaklaşık 13 milyon konutu ilgilendiren 'imar barışı' ile ilgili açıklama yapan Özhaseki, İstanbul Boğazı'nın düzenlemeden istisna tutulabileceğini duyurdu.

İmar barışı düzenlemesi Meclis Komisyonu'nda görüşülürken, 2 hafta içerisinde tasarılaşması bekleniyor.

Düzenleme mülkiyet ve imar sorunu olan, ruhsatsız binaların yanı sıra ruhsatlı fakat imar mevzuatına aykırı olarak eklentiler yapılmış yapıları da kapsıyor.