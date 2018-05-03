Bakandan önemli 'imar barışı' açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 'imar barışında İstanbul Boğazı istisna olabilir' ifadesini kullandı.03 Mayıs 2018 Perşembe 15:04
Türkiye genelinde yaklaşık 13 milyon konutu ilgilendiren 'imar barışı' ile ilgili açıklama yapan Özhaseki, İstanbul Boğazı'nın düzenlemeden istisna tutulabileceğini duyurdu.
İmar barışı düzenlemesi Meclis Komisyonu'nda görüşülürken, 2 hafta içerisinde tasarılaşması bekleniyor.
Düzenleme mülkiyet ve imar sorunu olan, ruhsatsız binaların yanı sıra ruhsatlı fakat imar mevzuatına aykırı olarak eklentiler yapılmış yapıları da kapsıyor.
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