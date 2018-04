Bakan'dan flaş çıkış: Kılıçdaroğlu seçime giremeyecek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi teklifinin TBMM'de kabul edildiğini anımsattı.

Bakan Osman Aşkın Bak "Muhalefetin "baskın seçim" dediğini aktaran Bakan Bak, "Kendileri her zaman erken seçim diye söylüyorlardı. Şimdi bahane arıyorlar. Biz her zaman millete gidiyoruz, milletin desteğini almak için gidiyoruz ve AK Parti her zaman seçime hazırdır. Özellikle inanıyoruz, milletimiz tekrar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye ve cumhur ittifakına büyük destek verecektir, buna yürekten inanıyoruz çünkü yoğun bir çalışma sergiliyor teşkilatlarımız" dedi.

KILIÇDAROĞLU GEÇ KALIRSA GİREMEYECEK

CHP'nin adayını hala açıklamadığına değinen Aşkın Bak "Muhalefet daha adayını bile belirleyemedi ama şu anda aday sayısı artıyor, 3-5-7. Biraz daha geç kalırlarsa Sayın Kılıçdaroğlu sıraya bile giremeyecek. O yüzden aday konusunda karar verememiş bir muhalefet var karşımızda. Milletimiz ülkenin bekası için doğruyu görecektir. Milletimize güveniyoruz, inanıyoruz. Büyüyen, gelişen Türkiye istiyoruz o yüzden de Sayın Cumhurbaşkanımızla yol yürümeye devam edeceğiz" dedi.