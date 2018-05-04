Bakan'dan Erdoğan açıklaması! 'Allah için, Millet için koşuyor'

Kayseri'de restorasyonu tamamlanan Siviş Camisi'nin yeniden ibadete açılış törenine katılan Bakan Özhaseki, bu yapının ayağa kaldırılmasına emeği geçen Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

''BU MİLLETİN MAYASINDA CÖMERTLİK VAR''



Çocukluğunun geçtiği mahallede, yanından her gün okula gittikleri bir caminin ibadete açılışı için bir arada bulunduklarını belirten Özhaseki, bu camilerin tapu senetleri olduklarını söyledi. Bu camilerin kimliklerini ortaya koyan en güzel eserler olduğuna vurgu yapan Özhaseki, şunları söyledi: "Bu camilere bakarak burada Müslüman Türk milletinin yaşadığı belli olur. Eğer geriden minareler gözükmüyorsa, eğer geriden ezan sesleri gelmiyorsa, orada Müslüman Türk milletinin yaşadığı belli olmaz. O yüzden bizim bu camilerimizi korumamız lazım. Bu hatıralarımızı yad edecek camilerimizi restore etmek lazım. Bu çevrede oturan insanların çocuklarını sübhaneke öğrenmeye bu camilere göndermesi lazım. Çünkü eğitim küçükken başlıyor. Hepimiz mahalle camilerine gittik, hocamızın önünde diz çöktük, sübhaneke okuyarak dinimizi öğrendik ve bu camilerin, bu mescitlerin her birinde hatıralarımız var. Cenabıhakk'a şükürler olsun ki bu milletin mayasında cömertlik var, Kayseri'nin mayasında cömertlik var."

Kayseri'de büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemde kaçak ve gecekondu yapılaşmayı önlediklerini anlatan Özhaseki, o nedenle Kayseri'nin en imarlı gelişen şehirlerin başında geldiğini kaydetti.

''BİRİKİMİMİ TÜM TÜRKİYE'YE TAŞIMAYA ÇALIŞIYORUM''



Ama Türkiye'nin birçok yerinde zamanında göçler neticesinde oluşan büyük nüfuslar karşısında belediyelerin aciz kaldıklarını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti: "Vatandaş da başını sokacak bir yer yapmış. Fakat geldiğimiz nokta itibariyle şu anda 13 ile 15 milyon vatandaş devletle itilaflı ve kavgalı. Burada öğrendiklerimi, bildiklerimi, birikimimi, tüm Türkiye'ye taşımaya çalışıyorum. Bir taraftan Güneydoğu'yu inşa etme bakımından binlerce orada konut yaptırıyoruz. PKK'lıların, anarşistlerin yıktığı fakir fukaranın evini, binlercesini hamdolsun bir sene içinde yaptık. Teslim ediyoruz şimdi. Oraları ihya etmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da imarın kurallarını ortaya koyarak bundan sonra Türkiye'nin daha düzenli gelişmesini sağlamaya gayret ediyoruz. Aslında bu işleri yaparak bir taraftan da hamdolsun Kayseri'den giden birisi olarak Türkiye'ye yeniden bir düzen, bir intizam getirmeye çalışıyoruz. Cenab-ı Hakka şükürler olsun, Cenab-ı Hak bize böyle bir fırsat verdi, sizler de desteklediniz şimdi inşallah tüm bunları Türkiye'ye taşımanın vakti olarak elimizden geleni yapıyoruz."

''ALLAH İÇİN KOŞUYOR, MİLLET İÇİN KOŞUYOR''



Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'ye geleceğini hatırlatan Özhaseki, onun kendileri için yaptığı fedakarlığı, inşallah orada bulunup, destek vererek ve dua ederek ödüllendireceklerini dile getirdi. Vatandaşları yarın düzenlenecek programa davet eden Bakan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı: "Çünkü 24 saati, bir ayı, bir senesi, bir ömrü sadece bu millete adamış, ne cumartesisi var, ne pazarı var, ne gecesi var, ne gündüzü var. Allah için koşuyor, millet için koşuyor, mazlumların da sesi oldu. Buna yakından şahitlik eden ve ona yol arkadaşı olmaktan gurur duyan birisi olarak söylüyorum. Kayserili hemşehrilerimizden de özellikle istirhamım, yarın meydana gelmeleri, orada destek vermeleri. Yarın Bismillah diyerek seçim startı veriyoruz. Orada moralli bir vaziyette sayın Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. Ben yarın herkesin orada olacağına inanıyorum. Kayseri'nin yeniden mahşeri, tarihi bir gün yaşayacağına ve bu desteği esirgemeyeceğine inanıyorum."

Konuşmanın ardından Bakan Özhaseki ve il protokolü, İl Müftüsü Şahin Güven'in yaptığı duanın ardından caminin açılışını gerçekleştirdi.