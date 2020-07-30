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Ekonomi

Bakandan Bayram müjdesi: Yüzde 10'a düşürdük

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kurban Bayramı öncesinde müjdeli bir haberi paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 22:26:00 - 2020-07-30 22:40:48
Bakandan Bayram müjdesi: Yüzde 10'a düşürdük

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. İş yeri kira stopajını yüzde 20'den 10'a indirdik." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın paylaşımı şu şekilde;

Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. İş yeri kira stopajını %20'den %10'a Yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi %18'den %8'e indirdik.

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