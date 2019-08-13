Bakan'dan Ahmet Davutoğlu'na Konya göndermesi

Memleketi Konya'da bayramlaşma programına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na göndermede bulundu.

Bayramlaşma programında konuşan Murat Kurum, isim vermeden Ahmet Davutoğlu'na kastederek, “Hiçbir zaman Konya ile AK Parti’nin arasına kimse girememiştir. Konya ile liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arasına kimse girememiştir, giremeyecektir.” dedi.

"Kimse Konya ile liderimiz arasına giremez"

Bakan Kurum, bayramdan sonra AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'yı ziyaret edeceğini belirtti.

Kurum, “İki gün sonra AK Partimizin 18. yıl dönümü. İnşallah bu teşkilatla, bu kardeşlerimizle, biz yeni 18 yılların kapısını hep birlikte aralayacağız. Konya'mız gönüllerin şehridir. AK Parti gönüllerin partisidir ve 17 yıldır liderimizin arkasında dimdik durmuş bir partidir. Hiçbir zaman Konya ile AK Parti’nin arasına kimse girememiştir. Konya ile liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arasına kimse girememiştir, giremeyecektir.” şeklinde konuştu.