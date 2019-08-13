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Bakan'dan Ahmet Davutoğlu'na Konya göndermesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu'na "Konya ile liderimiz arasına kimse giremeyecektir" sözleriyle göndermede bulundu.

13 Ağustos 2019 Salı 11:14
Bakan'dan Ahmet Davutoğlu'na Konya göndermesi

Memleketi Konya'da bayramlaşma programına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na göndermede bulundu.

Bayramlaşma programında konuşan Murat Kurum, isim vermeden Ahmet Davutoğlu'na kastederek, “Hiçbir zaman Konya ile AK Parti’nin arasına kimse girememiştir. Konya ile liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arasına kimse girememiştir, giremeyecektir.” dedi.

"Kimse Konya ile liderimiz arasına giremez"

Bakan Kurum, bayramdan sonra AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'yı ziyaret edeceğini belirtti.

Kurum, “İki gün sonra AK Partimizin 18. yıl dönümü. İnşallah bu teşkilatla, bu kardeşlerimizle, biz yeni 18 yılların kapısını hep birlikte aralayacağız. Konya'mız gönüllerin şehridir. AK Parti gönüllerin partisidir ve 17 yıldır liderimizin arkasında dimdik durmuş bir partidir. Hiçbir zaman Konya ile AK Parti’nin arasına kimse girememiştir. Konya ile liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arasına kimse girememiştir, giremeyecektir.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 11:14
  1. Konya
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  3. Murat Kurum
  4. Ahmet Davutoğlu

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  • hsnhsn30 dk önce
    sayın bakan ve diğer ak partililer sizin göreviniz davıdoğlunun reklamını mı yapmak yeter bedava reklamcılık yapmayın lütfen adam yerine koyup reklamını yaptığınız reklam ürünleri şimdi ankara va,istanbulda belediye başkanı. lütfen kendinize gelin ve adamın ve adamların adlarını imaile dahi olsa,ağzınıza,almayın lütfen
  • CorumluCorumlu37 dk önce
    Konya yeniden refahın ve erbakanın kalesidir kimse yellenmesin.

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