Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim ile ilgili yeni açıklama
Yüz yüze eğitime 1 günlük ertelemeyle ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni yüz yüze eğitim açıklaması geldi. 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlardan özür dileyen Bakan Selçuk, "Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur" dedi.
Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim."