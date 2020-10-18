Bakan Ziya Selçuk’tan velilere ‘tablet’ uyarısı

Tabletler, il müdürlükleri tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ailelere uyarıda bulundu. Velilere hitaben, “Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun lütfen” uyarısında bulunan Bakan Selçuk, “Ücretsiz tablet dağıtımları neye göre yapılıyor?” sorusunu cevapladı. Bakan Selçuk, Bakanlık veya diğer kuruluşlardan öğrencilere ulaştırılacak bilgisayarlarla ilgili dağıtım planının, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından, ailesinin gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, okul başarısı gibi hususlar dikkate alınarak yapıldığını belirterek tespit edilen öğrencilerin cihazlarını okullarından teslim alabileceklerini ifade etti.