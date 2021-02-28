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Eğitim Bakan Ziya Selçuk'tan "liselerde yüz yüze sınav" açıklaması
Eğitim

Bakan Ziya Selçuk'tan "liselerde yüz yüze sınav" açıklaması

Liselerde yüz yüze sınav ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 18:47:00 -
Bakan Ziya Selçuk'tan "liselerde yüz yüze sınav" açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde ne zaman yapılacağı merak konusu olan yüz yüze sınavlara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, "8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek" ifadelerini kullandı.

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma takvimine ilişkin de açıklamada bulunmuştu. Selçuk, Twitter'daki paylaşımında, şunları kaydetmişti:

"Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim."

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara 2 Mart'ta, illerin salgın koşullarına göre başlanacağını açıklamıştı.

Bakanlıktan "asılsız" açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medyada ve anlık mesajlaşma uygulamalarında dolaşıma sokulan "Yüz Yüze Eğitime Devam Edilmesi ve Sınav Uygulamaları" konulu belge görseli hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık, "Asılsızdır" başlığıyla yapılan açıklamada, sosyal medyada ve anlık mesajlaşma uygulamalarında dolaşıma sokulan "Yüz Yüze Eğitime Devam Edilmesi ve Sınav Uygulamaları" konulu belge görseli sahte olduğu bildirildi.

 

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