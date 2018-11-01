0553 313 94 23
impression

Bakan Ziya Selçuk öğrencilere ıslıkla karşılık verdi

Balıkesir 'de okul açılışında öğrencilerin yoğun ilgisi ve sevgisi ile karşılanan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ıslıklarla sevgi gösterisinde bulunan çocuklara ıslık çalarak karşılık verdi.

01 Kasım 2018 Perşembe 14:16

Balıkesir'de öğrencilerin yoğun ilgisi ve sevgisi ile karşılanan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklara dönerek ıslık çaldı. Bakan Selçuk, 'Biz eğitmenler sıra dışı insanlarız' dedi.

Balıkesir Yarış Ortaokulu'nun açılışı için şehre gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez'e açılış için gittikleri okulda büyük ilgi gösterildi.

Hayırsever iş adamı Nazmi Yarış tarafından yaptırılan okulda konuşan Enerj Bakanı Dönmez, "18 yüzyıla kadar toprağı kontrol etmek önemliydi. Sanayi devrimi ile bu yıkıldı. Sonra yerini sermaye ve para aldı. Yeni yüzyılda bunların değeri azaldı. Artık bilgiyi üreten, işleyen, katmak değer üreten toplumlar öne çıktı. Bu ortaöğretim seviyesindeki öğrencilerden bilgi üretmesini beklemiyoruz ancak bilgiyi doğru kaynaktan almalarını istiyoruz" dedi.

Öğrencilere ıslıkla karşılık verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise konuşması için kürsüye geldiği anda çocuklar tarafından sevgi gösterileri yapıldı. Bakan Selçuk ise çocuklara dönerek kürsüde ıslık çaldı.

Biz eğitmenler sıra dışı insanlarız

Bakan Selçuk, "Biz eğitmenler sıra dışı insanlarız" dedi. Bakan Selçuk, konuşmasının devamında hayır sever iş adamı Nazmi Yarış'a teşekkürlerini sundu. Programın ardından Bakan Selçuk çocuklarla bir süre sohbet etti.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 14:16
  1. Balıkesir
  2. Ziya Selçuk
  3. Enerji Bakanı Fatih Dönmez
  4. ıslık

YORUM YAZ

  • hsnhsn9 dk önce
    sayın bakan öğretmenleri millet gözünde itibarlı kılacak iyileştirmeler yapmalısınız öğrencilerle ıslıklaşarak eğitim kalitesi artmıyor öğrencilerde öğretmen olma isteği sıfıra düştü hemen hemen sebep meb tarafından maddi ve manevi sahiplenilmemek
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Batıda insan hakları bur(k)aya kadar!
  1. Batıda insan hakları bur(k)aya kadar!
  2. Emine Erdoğan: Külliye'ye çöp kamyonu..
  3. Ayak hastalıklarının asıl sebebi kötü..
  4. İstanbul Havalimanı ulaşım..
  5. Turist anne ile oğlunun parasını iç..
  6. Ara ki bulasın
  7. AK Parti düşmanları boşuna uğraşmayın
  8. Öldürülen terörist, 8 askerimizin..
  9. AK Parti'den flaş 'af' açıklaması!..
  10. Cuntacılar hükümetin devrilmesi..
  11. SP’li isimden tepki çeken sözler:..
  12. Bakan Ziya Selçuk öğrencilere ıslıkla..
  13. CHP dışında tüm dünya hayran kaldı!
  14. Aynı daireyi 176 kez satan müteahhit..
  15. Bedelli askerlik başvuru süresi..
  16. Melih Gökçek yeniden AK Parti’nin..
  17. Akar açıkladı! Bedelliye başvuru..
  18. 2019'da öğretmen ataması olacak mı?
  19. İngiltere'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
  20. 20 bin sözleşmeli öğretmen ön..
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
2019'da öğretmen ataması olacak mı?
2019'da öğretmen ataması olacak mı?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

Günün Karikatürü

1 Kasım 2018
2019 asgari ücret ne olur
2019 asgari ücret ne olur
Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları