0553 313 94 23

Bakan Ziya Selçuk Nevşehir'de

06 Eylül 2019 Cuma 20:10
Bakan Ziya Selçuk Nevşehir'de

NEVŞEHİR (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nevşehir'de toplantılara katıldı, ziyaret gerçekleştirdi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaret eden Selçuk, NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve hayırsever iş insanları ile buluştu.

Selçuk, burada kentteki eğitim kurumlarına destek sağlayan iş insanlarına teşekkür belgesi takdim etti.

Aynı merkezdeki konferans salonunda il genelinde görev yapan öğretmenlerle, "Ziya öğretmen ile eğitim buluşmaları" adlı programda bir araya gelen Selçuk, daha sonra NEVÜ Senato Salonu'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Ardından Nevşehir Belediyesine geçen Selçuk, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret ederek belediye çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Arı, ziyaretin anısına Selçuk'a yöresel el sanatı ürünlerinden çini tabak hediye etti.

Son olarak gittiği AK Parti İl Başkanlığında, İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve partililerce karşılanan Selçuk, burada parti yöneticileri görüştü.

Selçuk'un programları basına kapalı gerçekleşti.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 20:10
  1. Milli Eğitim BakanıZiya Selçuk
  2. Nevşehir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samandağ’da orman yangını
    1. Samandağ’da orman yangını
    2. Muş Milli Eğitim Müdürü Engin’den yeni..
    3. Burdur'da feci halde bulundu! Oğlunu..
    4. Konya'da kocasını keserle öldüren..
    5. 30 bin bedensel engelliye destek
    6. Adalet karar verdi! Peki Canan..
    7. Ağrı’da terör operasyonu: 10 kişi..
    8. İstanbul Pendik'te fabrika yangını:..
    9. Cep telefonu kullanan 5 bin sürücüye..
    10. Çarpıcı iddia: Abdullah Gül 3 bakan..
    11. İdlib'deki protestolar sürüyor
    12. Amerika'da İsrail Başkonsolosluğunun..
    13. Eşini öldürmeye giderken enselendi,..
    14. Fikri Sağlar, Başkan Günel’i ziyaret..
    15. Başkan Ömer Günel’in ilk aday adayı..
    16. Özel hareket polisi Muhammed Mert..
    17. Yürüyen Köşk’ü 20 günde 6 bin 225 kişi..
    18. Milli Takım teknik direktörü Şenol..
    19. Karesi Halk sağlığı günleri’ne yoğun..
    20. Erdoğan'ın resti sonrası harekete..
    21. Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı..
    22. Orta Afrika'da silahlı gruplar..
    23. Evren Çağıran çeyrek finalde elendi
    24. Kolay aşurenasıl yapılır? Pratik..
    25. Brooklyn'de farelerle mücadele için..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ertuğrul..
    27. Mehmet Zeki Çelik: “Kazanmamız gereken..
    28. Balıkesir’de helikopter ambulans genç..
    29. Lübnan halkından küstah..
    30. Levent Vadisi için meclis ret oyu verdi
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim