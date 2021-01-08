  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Bakan Ziya Selçuk duyurdu: 4. faz başladı
Eğitim

Bakan Ziya Selçuk duyurdu: 4. faz başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) 500 bin tablet dağıtımı hakkında açıklama yapan Bakan Ziya Selçuk, ücretsiz olarak dağıtılan tablet sayısının toplamda 313 bin 500’e ulaştığını duyurdu ve konuyla ilgili olarak 4'üncü fazın başladığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 18:55:00 -
Bakan Ziya Selçuk duyurdu: 4. faz başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrenciler için tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım sürecinde 4'üncü fazın başladığı açıklandı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4'üncü faz dağıtımlarıyla birlikte öğrencilere gönderilen cihaz sayısının toplam 313 bin 500'e ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; daha önce yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle dağıtımı gerçekleştirilen 150 bin tablet bilgisayara ilave olarak tamamı Bakanlık tarafından tedarik edilen 500 bin tablet dağıtımında 4'üncü faz başladı. Tabletler, kontrolleri yapıldıktan sonra illere gönderiliyor.

Geçen hafta gerçekleştirilen 66 bin cihazlık dağıtımın ardından bu fazda 47 bin tablet bilgisayar daha öğrencilerle buluşturulacak. Bu yeni faz ile birlikte 500 bin tabletin 313 bin 500 adedi sahiplerine ulaşmış olacak. Haftalık olarak gerçekleştirilecek gönderimlerle ay sonunda 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanacak.

"Ders başı yapan öğrencilerimizin sayısı artıyor"

Bakan Selçuk, bugün başlayan 4'üncü faz dağıtımda tablet bilgisayarların gönderildiği 26 ilin yöneticisi ile dijital ortamda toplantı gerçekleştirdi. Selçuk, 9 ile cihazların ulaştığını, 17 ile de sevkiyatın devam ettiğini belirtti.

Selçuk, 10 Ocak Pazar günü tablet bilgisayanların tüm illere ulaşmış olmasının planlandığını söyledi. Öncelikli hedeflerinin 'Eğitimde Fırsat Adaleti' olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, planlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde öncelikli gereksinimi olan öğrencilere resmi veriler üzerinden ulaşılmaya devam edildiğini hatırlattı.

Bakan Selçuk, "İl müdürlerimizin teslim edeceği bu tablet bilgisayarlarda öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB kotalı GSM internet hizmeti de var. İl yöneticilerimiz tablet bilgisayarları öğrencilere 4.5G GSM sim kartlı olarak teslim edecek. Her hafta yeni cihazlarıyla ders başı yapan öğrencilerimizin sayısı artıyor. Bu hafta 47 bin tablet bilgisayarın dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın eğitime erişimi konusunda bizlere destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Erişim problemi yaşayan çocuğumuz kalmayana kadar bu konuda hep birlikte kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merakla bekleniyordu! Kardeş ülke füzeyi ateşledi
Dünya

Merakla bekleniyordu! Kardeş ülke füzeyi ateşledi

Asya kıtasında Hindistan ile yaşanan kriz sonrası harekete geçen Pakistan, çok namlulu roketatar sistemi 'Fateh-1'in test işlemini gerçekleş..
Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti
Gündem

Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 14 yaşındaki bir çocuğun annesi ve babasını öldürerek intihar ettiği iddia edildi. Polis, evde bulunan üç..
Başkan Erdoğan'dan müjde! 'Yakın tarihte açıklayacağız'
Gündem

Başkan Erdoğan'dan müjde! 'Yakın tarihte açıklayacağız'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Uzay ve Uydu Vizyonu" konulu özel oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay