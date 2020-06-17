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Aktüel

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Elazığ'da genç kızın babası tarafından öldürülmesine tepki:

"Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Şiddetle mücadelemizi sıfır tolerans ilkesiyle sürdürmeye devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-06-17 22:53:07 -
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Elazığ'da genç kızın babası tarafından öldürülmesine tepki:

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ'da 20 yaşındaki Merve K'nin babası tarafından öldürülmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da Merve kızımızın katledilmesi hepimizi derinden üzdü. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Şiddetle mücadelemizi sıfır tolerans ilkesiyle sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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