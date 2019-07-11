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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan CHP’ye sert tepki! ‘Sözlerinde durmadılar’

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CHP’li belediyelerin seçimden önce verdikleri sözlerin aksine bir tavırla yüzlerce çalışanın işine son vermesine ve sendika değişikliği için yapılan baskılara tepki gösterdi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:05
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan CHP’ye sert tepki! ‘Sözlerinde durmadılar’

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CHP’li belediyelerin imza attığı işçi kıyımlarına tepki gösterdi. Hak-İş Konfederasyonun 14. Olağan Genel Kurulu’ndu konuşan Çalışma Bakanı Selçuk; demokrasinin, hak ve özgürlüklerin ne kadar kıymetli olduğunu en iyi kendilerinin bildiğini ifade etti. Selçuk, her zaman hakkın ve adaletin yanında yer alan AK Parti'nin değişim politikalarıyla 17 yıldır mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

‘Güçlü çalışma hayatı’

Demokrasi mücadelesinde en önemli paydaşlarının sivil toplum kuruluşları olduğunu belirten Selçuk, “Bizler, işçi ve işveren sendikalarımızla sosyal diyaloğu güçlendirerek, güçlü Türkiye yolunda güçlü bir çalışma hayatı inşa etmenin çabasındayız. Hak-İş, 22 üye sendikasıyla kadın, gençlik, engelliler, iş sağlığı ve güvenliği komiteleriyle hamdolsun bu çabanın tam ortasında yer alıyor. 12 Eylül başta olmak üzere darbe girişimlerine, anti demokratik uygulamalara, vesayet rejimlerine karşı milletin sesiydiniz” dedi.

‘Ortak değerimiz kalkınma’

Salondakilere hitaben "15 Temmuz'un gerçek kahramanları sizlersiniz. Milli iradenin, özgürlüklerin karşısında hiçbir gücün karşı duramayacağını gösterdiniz” ifadelerini kullanan Selçuk, hain darbe girişimine karşı duran herkesi yürekten kutladı. Anadolu'da çalışanların emeğinin karşılığını alın teri kurumadan veren bir anlayışın hakim olduğunu dile getiren Selçuk, “Biz üretim ile alın terini, sermaye ile emeği, kazanç ile hakkaniyeti birbirinden ayırmıyoruz. Kalkınmayı, toplumun tüm kesimleri için ortak bir değer olarak görüyoruz” diye konuştu.

‘Çalışma hakkı gasp ediliyor’

CHP’li belediyelerdeki işten çıkartmaları eleştiren Çalışma bakanı Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu: “Maalesef bugün bazı belediyelerin el değiştirmesiyle birlikte işçinin emeğini değersizleştiren, çalışma hakkının elden alındığı bir tutumla karşı karşıyayız. Seçim meydanlarında sözde hak, hukuk, adalet söylemleriyle, ikircikli politikalarıyla oy istediler. Noterden taahhütname verdiler, yine de sözlerinde durmadılar. Hiç kimsenin siyasi görüşünden, sendikasından dolayı, bu milleti ayrıştırmaya, mobbing uygulamaya, işten çıkarmaya hakkı yok. Anayasamız, kanunlarımız, Bakanlığımın bu konudaki denetim ve yaptırım mekanizmaları her zaman sizin yanınızda.

‘Dik durmayı bileceğiz’

Selçuk, sendika değiştirme konusundaki baskılara karşı boyun eğilmemesi ve korkulmaması gerektiğini belirterek, "Nasıl ki 28 Şubat zulmünde, 27 Nisan e-muhtırasında, 17-25 Aralık olaylarında, 15 Temmuz'da birlik ve beraberlik içinde hareket ettiysek, şimdi de öyle dik duruşumuzu göstereceğiz” dedi. Sendikaların daha demokratik bir zeminde çalışmaları için temel hukuki düzenlemeleri hayata geçirdiklerini hatırlatan Selçuk, 2013'te yüzde 9 düzeyinde olan işçilerimizin sendikalaşma oranının bu yılın ocak ayı itibarıyla yüzde 14'e yaklaştığını söyledi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 09:05
  1. Aile
  2. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  3. CHP
  4. AK Parti
  5. Hak-İş Konfederasyonu
  6. 28 Şubat

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