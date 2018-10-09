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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'dan kısa çalışma ödeneği müjdesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, " Kısa çalışma ödeneğini yakın zamanda planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

09 Ekim 2018 Salı 14:35
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'dan kısa çalışma ödeneği müjdesi

Çeşitli nedenlerle belli bir süre çalışamayan sigortalılara, çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan ‘kısa çalışma ödeneği’ uygulaması başlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, " Kısa çalışma ödeneğini yakın zamanda planlıyoruz" duyurusunda bulundu.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 14:35
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