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Aktüel

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Resmi kuruluşlardaki engelli ve yaşlılarımızdan ailesine gitmek isteyene, 1 aydan az olmamak şartıyla izin verilecek."

Yeniakit Publisher
2020-06-12 11:37:19 -
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Resmi kuruluşlardaki engelli ve yaşlılarımızdan ailesine gitmek isteyene, 1 aydan az olmamak şartıyla izin verilecek."
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