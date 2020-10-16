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Ekonomi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: Yeni istihdam paketi geliyor!
Ekonomi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: Yeni istihdam paketi geliyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni istihdam paketi geleceğini duyurdu. Yeni düzenleme ile birlikte hızlı işe dönüş desteği hayata geçirilecek. İşsizlik ödeneği alanların istihdama dönüşü teşvik edilecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 09:44:00 -
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: Yeni istihdam paketi geliyor!

Koronavirüs salgını sonrası vatandaşa ve iş dünyasına yönelik birçok tedbir ve destek paketi açıklayan hükümet yeni bir düzenlemeye daha gidiyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni istihdam paketi geleceğini duyurdu. Düzenleme ile birlikte hızlı işe dönüş desteği hayata geçirilecek.

Primleri devlet karşılayacak

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "3 ay içinde işe dönenlerin emeklilik primini devlet karşılayacak" dedi. Bakan Selçuk, "Belirli süreli sözleşme en fazla iki yıl olacak" açıklamasında bulundu.

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