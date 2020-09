Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Afyonkarahisar'da huzurevi açılışında konuştu:

"Biz, yaşlıları baş tacı eden bir toplumuz. Amerika'da, Avrupa'nın göbeğinde yaşlıların ölüme terk edildiği çok acı günler yaşandı. Kovid-19 salgınında en fazla huzurevlerinde kayıplar yaşanırken, biz hamdolsun Türkiye'de bunu en az hasarla, en az kayıpla geçiriyoruz" - " Sosyal hizmetlerde, sosyal yardımlarda çok güçlü bir Türkiye var. Vatandaşını her etapta, her anlamda koruyan bir Türkiye var artık. Sosyal hizmetlere erişim de her geçen gün daha da kolaylaşıyor"