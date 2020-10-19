Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "7 nakdi sosyal destek programı kapsamında eylülde 184,3 milyon TL ödeme yaptık"

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 7 nakdi sosyal destek programı kapsamında Eylül'de 184,3 milyon TL ödeme yaptıklarını bildirdi.



Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, şartlı eğitim, sağlık, gebelik, doğum ve lohusalık yardımları ile çoklu doğum ve kronik hastalığı olanlara yönelik yardım programları kapsamında eylülde yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi.

Sosyal güvencesi bulunmayan, okula göndermeleri şartıyla ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu olan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını belirten Selçuk, iki aylık periyotlarla nakdi yardım yaptıklarının altını çizdi. Selçuk, "Eylül ayında 1,7 milyon ailemize 93,5 milyon TL ödeme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.



0-6 yaş arasındaki çocuklarını düzenli sağlık muayenelerine götüren ihtiyaç sahibi ailelere şartlı sağlık desteğinde bulunduklarını aktaran Selçuk, "Ailelerimize Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptıranlara çocuk başına düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz. Eylül ayında 815 bin haneye 77,4 milyon TL ödeme yaptık." bilgisini verdi.

- Annelere, gebelik, doğum ve lohusalık yardımı



Erken çocuk ölümlerini ve gebelik sırasında karşılaşılan sağlık problemlerini en aza indirmek için muhtaç durumdaki kadınların gebelikleri, doğumları ve lohusalık dönemleri boyunca beslenme ihtiyaçlarını desteklemek amacı yardımda bulunduklarını vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

"Gebeliklerinin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması için hamilelikleri süresince sağlık kontrollerini yaptıranlara, doğumlarını hastanede gerçekleştirenlere ve doğum sonrası iki aylık lohusalık takipleri için desteklerde bulunuyoruz. Bu kapsamda gebelik için 26 bin annemize 1,9 milyon TL, doğum yardım için 8 bin 800 annemize 887 bin TL ve lohusalık için 11 bin annemize de 600 bin TL ödeme gerçekleştirdik."

Bakan Selçuk, doğum yardımları uygulamasının kapsamını 2019'da başlatılan Çoklu Doğum Yardım Programı ile genişlettiklerine dikkati çekerek, bu program kapsamında da ikiz ve üçüz bebek sahibi olan ailelere iki yıl süresince çocuk başına aylık 150 lira destek sağladıklarını ifade etti. Selçuk, eylül döneminde çoklu doğum yardımı için 20 bin ihtiyaç sahibi anneye 6,5 milyon TL ödeme yaptıklarını bildirdi.

Selçuk ayrıca, kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine de nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, "2 bin 140 vatandaşımıza 3,2 milyon TL destekte bulunduk." bilgisini verdi.