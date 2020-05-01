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Aktüel

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:45:02 -
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından "birlikte başaracağız" etiketiyle yaptığı paylaşımlarda, "Alınteri ve emekleri ile ülkemize değer katan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Özveriyle, azimle, sabırla çalışan tüm işçilerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

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