Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından "birlikte başaracağız" etiketiyle yaptığı paylaşımlarda, "Alınteri ve emekleri ile ülkemize değer katan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Özveriyle, azimle, sabırla çalışan tüm işçilerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.