Bakan Yusuf Tekin öğretmenleri sevindirdi! Flaş kararı: müjdeli haber geldi! İlgili sözleri
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenleri sevindirecek haber verdi.
Öğretmenler Odası Buluşmalarına katılan Bakan Yusuf Tekin, burada çok beklenen müjdeyi verdi.
Bilindiği üzere Öğretmenlik Meslek Kanunuyla birlikte öğretmenlerimize kariyer basamakları gelmişti.
Lakin uzman öğretmen ve Başöğretmen olmak isteyenler sınav şartına tabi tutuluyordu.
Konu hakkında ciddi eleştiriler gelse de eski Bakan Mahmut Özer bir türlü geri adım atmamıştı.
Bakan Yusuf Tekin'den müjde geldi. Öğretmenler Odası Buluşmalarına katılan Bakan Tekin burada sınav şartının kaldırılacağını söyledi.
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