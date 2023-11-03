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Ekonomi Bakan Yumaklı’dan Türkşeker’de istihdam müjdesi
Ekonomi

Bakan Yumaklı’dan Türkşeker’de istihdam müjdesi

Yeniakit Publisher
2023-11-03 14:36:00 - 2023-11-03 14:36:49
Bakan Yumaklı’dan Türkşeker’de istihdam müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 115 sürekli işçi alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Yumaklı, “Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız köklü kuruluşumuzun gücüne güç katacak. Hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Başvurular Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden 6-10 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker A.Ş. fabrikalarında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilecek sürekli işçi alımına ilişkin aranacak şartlar, 6 Kasım 2023 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular da yine Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden 6-10 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Alımı Yapılacak Sürekli İşçilerin Dağılımı:
Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni 22
Makine Teknisyeni 19
Metal Teknolojisi Teknisyeni 19
Elektrik Teknisyeni 18 Makine Bakım Onarım Teknisyeni 14
Montaj-Kaynak İşçisi 4
Torna Freze ve CNC İşçisi 4
Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni 3
Döküm Teknisyeni 3
Atölye İşçisi 3
Kalite Kontrol İşçisi 2
Vinç Operatörü 2
Talaşlı İmalat Teknikeri 1
Talaşlı İmalat Teknisyeni 1
Toplam 115


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