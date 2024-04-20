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Ekonomi Bakan Yumaklı açıkladı: O paralar hesaplara yatırılıyor!
Ekonomi

Bakan Yumaklı açıkladı: O paralar hesaplara yatırılıyor!

Yeniakit Publisher
2024-04-20 15:35:00 -
Bakan Yumaklı açıkladı: O paralar hesaplara yatırılıyor!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çiftçi desteklerine ilişkin açıklama geldi. 694 milyon 461 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu. İşte ödemeye ilişkin detaylar...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çiftçi desteklerine ilişkin açıklama geldi. 694 milyon 461 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu. İşte ödemeye ilişkin detaylar...

Tarım ve Orman Bakanı Bakan İbrahim Yumaklı çiftçiye müjdeyi verdi. Çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu.

ÖDEMELER HESAPLARA YATIRILDI

Toplam 694 milyon 461 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını belirten Yumaklı, "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında, hububat-baklagil ve dane mısır desteği için 462 milyon 933 bin 480 lira, hayvan hastalıkları tazminat desteği için 112 milyon 371 bin 560 lira, biyolojik/biyoteknik mücadele desteği için 31 milyon 718 bin 569 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 26 milyon 458 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 23 milyon 709 bin 934 lira, bombus arısı kullanım desteği için 18 milyon 86 bin 500 lira, büyükbaş damızlık (düve) hayvan alım desteği için 10 milyon 850 bin lira, küçük aile işletmesi desteği için 5 milyon 865 bin 479 lira ve sertifikalı fidan kullanım desteği için 2 milyon 467 bin 478 lira ödeme yapılacağı bilgisi yer aldı.
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