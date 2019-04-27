Bakan Yrd. Kacır: “Binlerce gencimizi yazılımcı olmaya teşvik edeceğiz”

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Smart Future forumda yaptığı konuşmada, “Çok yenilikçi uygulamalar başlatacağız üzerinde çalıştığımız bir takım işlerde var. Binlerce gencimizi yazılımcı olmaya teşvik edeceğiz. Yine dene yap teknoloji atölyelerini Türkiye’nin dört bir yanına yaygınlaştırıyoruz” dedi.

Türkiye’nin en kapsamlı dijital dönüşüm platformlarından Smart Future Forum’un düzenlediği Gelecekte Bilişim Konferansı, dönüşüm ve iş liderlerini geleceğin dünyasını şekillendiren teknolojileri tartışmak üzere İstanbul’da bir araya geldi. Düzenlenen konferansta dijital ve akıllı sistemler, IoT, yapay zekâ, bulut bilişim, siber güvenlik ve büyük veri gibi geleceğin dünyasını şekillendiren teknolojiler konuşuldu.

“Binlerce gencimizi yazılımcı olmaya teşvik edeceğiz”

Yazılımcı geliştirme işini sadece mevcut şirketlerin istihdam limitleriyle sınırlamanın doğru olmadığını belirten Kacır, “Biz açık kaynak platformunda çok yenilikçi uygulamalar başlatacağız üzerinde çalıştığımız bir takım işlerde var. Binlerce gencimizi yazılımcı olmaya teşvik edeceğiz. Yine dene yap teknoloji atölyelerini Türkiye’nin dört bir yanına yaygınlaştırıyoruz. Bu İstanbul’da başladığımız bir işti, halen İstanbul’da 15 farklı atölyede bin 500 özel yetenekli öğrencimiz dene yap teknoloji atölyelerinde eğitim görüyor. Yaklaşık yüzde 1,5’luk özel yetenekli dilimi tespit ediyoruz onları okul eğitimine ilaveten haftalık 4-5 saat ders, 4-5 saatte proje şeklinde yaklaşık 10 saat teknoloji atölyelerinde destekliyor eğitiyoruz. Robotikten kodlamaya, nesnelerin internetinden, siber güvenliğe, yapay zekâdan, enerji teknolojilerine kadar pek çok farklı alanda destek veriyoruz” şeklinde konuştu.

“Yıllık teknoloji ihracatımız 4 milyar doların üzerine çıktı”

Türkiye’nin yıllık teknoloji ihracatının 4 milyar doların üzerine çıktığının altını çizen Kacır, “30 binin üzerinde proje teknoparklarda tamamlandı. 8 binin üzerinde proje devam ediyor. Türkiye’de 80’in üzerinde Teknoparkımız bin 400’ün üzerinde AR-GE ve Tasarım Merkezimiz var. Bu çok güçlü bir ekosistemin hâlihazırda Türkiye’de inşa edildiğini açıkça gösteriyor. Türkiye’de toplam gayri safi hâsılamızın 2006’da yüzde 0,5’ini AR-GE’ye ayırıyorduk, 2016 ve 2017 de bu oran yüzde 1’lere geldi. Tabi bunu daha da yukarılara çıkartacağız ama AR-GE’ye ayırdığımız pay, hep birlikte AR-GE’ye ayırdığımız kaynak gerçekten çok büyük oranda arttı” dedi.

Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Tec-InvesTR (Türkiye Yüksek Teknoloji Erken Aşama Yatırım Fonu) girişim sermayesi fonların fonu Türkiye için çok yenilikçi bir mekanizma olduğunu bildirerek, “TÜBİTAK Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte tümüyle teknoloji tabanlı girişimlere yönlendirilmek üzere bu fonların fonu mekanizmasını kuruyor. 10 fon, 30’dan fazla üniversite teknolojisi, transfer ofisi ile bir araya geldi. İlk aşamada 980 milyon lira, kapandığında 1,8 milyar lira önümüzdeki 5 yılda tamamı ise teknoloji tabanlı girişimlere yatırılmak üzere ortaya çıkmış olacak. Bu fonlar hem içeriden hem dışarıdan göründüğü para buluyorlar onların buldukları ya da teknoloji transfer ofislerinin yaptıkları katkılar oranınca bizde TÜBİTAK ve Maliye Bakanlığı olarak katkı sunuyoruz. Böyle bir havuzun teknoloji tabanlı girişimlere yatırım yapılmak üzere ortaya çıkmasını mümkün kılıyoruz. Bu da bu dönemin en yenilikçi işlerinden bir tanesi” diye konuştu

“Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A 2-3 yıl içerisinde uzaya gönderilecek”

Bakan Yardımcısı Kacır, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye uzay ajansı geçtiğimiz yılın Aralık ayında Cumhurbaşkanımız tarafından kuruldu. Türkiye’nin savunma sanayindeki benzer bir başarı hikâyesini uzay teknolojilerinde, uzay uygulamaları alanında da hayata geçirmesi hedefleniyor. Türkiye uzay ajansı önce milli uzay programını hazırlayacak kamuoyunun önüne sunacak, önümüzdeki 10 yıl adım adım uzay teknolojilerinden neler yapabileceğimizi tespit edilecek, ülkenin bu anlamsa kaynakları koordine edilecek, ihtiyaç duyulan yeni kaynaklar geliştirilecek. Biz uzay teknolojileri ile ilgili yerli milli işler yapıyoruz. Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A, TÜBİTAK uzay araştırmaları enstitüsü TAİ-ASELSAN gibi paydaşlar tarafından halen devam ediyor hayata geçiriliyor ve 2-3 yıl içerisinde uzaya gönderilecek. İlk metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli uydumuz İMECE gelişmeye devam ediliyor oda 6 ay ile yakın zamanlı olarak uzaya gönderilmiş olacak. Aslında uzay çalışmalarında bir deneyimimiz var bir yetkinliğimiz var ama Türkiye’de sayımız çok az uzay alanında yaklaşık 1000 araştırmacı var”.

CISCO ve Microsoft gibi firmaların Türkiye’de inovasyon merkezleri kurduklarını kaydeden Kacır, hem KOBİ’lerle hem start-up’larıyla iş birliktelikleri yaptıklarını ve Türkiye’nin ürünlerini Dünyaya pazarlamaya fırsat sunmuş olduklarını söyledi ve bu dev şirketleri ayrıca dikkatle takip etiklerini ve izlediklerini kaydetti.