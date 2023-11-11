Bakan Yerlikaya’dan tüm vatandaşlara görev! Bize ihbar edin hemen nefesini keselim

Bakan Yerlikaya, sabah saatlerinde havayoluyla Adana’ya geldi. İlk olarak Vali Yavuz Selim Köşger’i ziyaret eden Bakan Yerlikaya daha sonra bir otelde gerçekleştirilen "Türkiye'nin Huzuru" toplantısına katıldı.

“Adana’da çok güzel bir uyum var”

Toplantı sonrası konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Haziran’da göreve başladığını ve daha sonrasında Adana’da çok olumlu gelişmeler olduğunu söyledi. Yerlikaya, “Başta terörle mücadele, zehir tacirleri yani uyuşturucuyla mücadele, organize suç örgütleri, düzensiz göç ve göçmen organizatörleriyle mücadele ve asayiş suçlarıyla onların detaylarıyla ilgili bugün değerlendirmeleri yaptık. Adana çok büyük ve özel bir şehir. Tarımdan sanayiye her alanda başarıdan başarıya koşan bu şehir huzurun en güzelini hak ediyor. Burada hem jandarmamız hem sahil güvenliğimiz hem de polislerimiz arasında mükemmel bir uyum var. Bu uyum ve güçlü iş birliği huzur ve güven hizmetinin tecelli etmesiyle ilgili hemşehrilerimizin beğenisini kazacağını görüyorum” diye konuştu.

“Ruhsatsız silahlanmada cezalar artacak”

Ruhsatsız silahlarla ilgili son dönemlerde çok sıkı çalışmalar yaptıklarını ve cezaların artacağını anlatan Bakan Yerlikaya, “Ruhsatsız silahlarla ilgili mücadele de hem adliyemizi hem de mülki idare amirliği arasında yapılan çalışmaları takdir ediyoruz. Dün Ankara'da evvelsi gün Mersin'de ve dün de Adana'daki bu başarılı çalışmayı örnek olarak gösterdik. Ruhsatsız silahlarla ilgili, cezaların caydırıcılığıyla ilgili yeni bir hareket yapılmasıyla ilgili de sayın milletvekillerimiz ile durumu paylaştık ve onlardan da çok büyük bir destek gördük” ifadelerini kullandı.

Adana’da ki günlük hırsızlık sayısının dört olduğunu ancak çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, “Şuanda şehrimizde günde dört civarında hırsızlık oluyor. Biz biri dahi kabul edemeyiz ama böyle büyük bir şehirde bu rakama indirilmesi olayların bir başarı göstergesi. Arkadaşlarımız günlük hırsızlık sıfır olana kadar çalışmalarını yapacaklar” dedi.

"Gördüğünüz usulsüzlüğü ihbar edin"

Adanalı vatandaşların uyuşturucu satıcıları ve organize suç örgütleriyle ilgili ihbarlarda bulunmasını isteyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha sonra şunları söyledi:

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“Ben bugün Adana’da büyük bir heyecan gördüm. Uyuşturucuyla mücadelede rutin arz dediğimiz, yani günlük satıcıdan, torbacısından bunlarla mücadele noktasında büyük bir çalışma var. Biz zehir tacirlerinin nefesini kesmekte kararlıyız. Organize suç örgütlerinin tamamını enseleyip yargıya teslim etmekte kararlıyız. Biz kendimize özellikle organize suç örgütleriyle ilgili bir süre biçtik. Bizim biraz daha işimiz var. Bunlarında hakkından geleceğiz. Bize yardımcı olun. Gördüğünüz, hissettiğiniz, çete, organize suç örgütleri, uyuşturucu satıcılarıyla ilgili kimi görürseniz ihbar edin. Düzensiz göç ile mücadele ediyoruz. Hedefimiz organizatörler. Bunlarla ilgili lütfen bize bilgi verin, gereğini yapalım. Bugüne kadar aldık, götürdük tutuklananlar oldu. Adli kontrol kararı veya dosyasında yeterince delil olmayıp da serbest bırakanlarla da ilgili hemşehrilerimden bir şey istiyorum. Biz bunları da bırakmış değiliz. Eğer tövbe edip bir daha bu suçu işlemiyorlarsa canımıza minnet ancak o huylarında devam ediyorlarsa, onları hiçbir zaman arkadaşlarımız bırakmış falan da değil. Göreceksiniz eğer o suçu işlemeye devam ediyorlarsa daha önce tutuklanan arkadaşlarının yanına onları göndermeye kararlıyız.”

Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana’da eksik olan personellerin ve teçhizatlarında artarak tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’in yanı sıra il ve ilçe jandarma komutanları ile emniyet müdürleri katıldı.