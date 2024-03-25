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Siyaset Bakan Yerlikaya'dan "seçim güvenliği" açıklaması: 594 bin personel görevlendirildi
Siyaset

Bakan Yerlikaya'dan "seçim güvenliği" açıklaması: 594 bin personel görevlendirildi

Yeniakit Publisher
2024-03-25 11:35:00 -
Bakan Yerlikaya'dan "seçim güvenliği" açıklaması: 594 bin personel görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mart Yerel Seçimleri için alınan güvenlik önlemlerini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "85 milyon vatandaşımızın her birinin gönül rahatlığıyla sandığa gitmesi ve milli iradenin sandığa yansıtabilmesi için valiliklerimizle, jandarmamızla, polisimizle, tüm kolluk kuvvetlerimizle; hukuk devleti sınırları içerisinde her türlü tedbiri alıyoruz."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "31 Mart Mahali Seçimlerinde, seçim güvenliği kapsamında; 324 bin Emniyet Genel Müdürlüğü, 197 bin Jandarma Genel Komutanlığı, 2 bin 850 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 53 bin güvenlik korucusu ve 17 bin gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 594 bin personelimiz görevlendirildi."

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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