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Gündem Bakan Yerlikaya'dan Kiliseye saldırı mesajı! 'Adalete teslim etmek görevimiz'
Gündem

Bakan Yerlikaya'dan Kiliseye saldırı mesajı! 'Adalete teslim etmek görevimiz'

Yeniakit Publisher
2024-01-28 17:35:00 - 2024-01-28 17:43:37
Bakan Yerlikaya'dan Kiliseye saldırı mesajı! 'Adalete teslim etmek görevimiz'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Santa Maria Kilisesi'ne saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya silahlı saldırının yaşandığı Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne gelerek yetkililerle görüştü.

Pazar ayini sırasında kilisede menfur bir saldırı yaşandığını belirten İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bu saldırı esnasında maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı lanetliyoruz. Şiddetle kınıyoruz. Olayın bir an önce açıklığa kavuşturulması için emniyetimiz çalışıyor. Bütün arkadaşlarımız gayret ediyor." dedi.

Bakan Yerlikaya, "İstanbul'umuzda pek çok ibadethane var. Her biri özgürce, huzur ve güven ortamında ibadetlerini yerine getiriyor. Milletimizin birliğine beraberliğine kastedenler hiçbir şekilde başarılı olamayacaklar. Biz her zaman İstanbul'umuz başta olmak üzere ülkemizin her yerinde huzur ve güven ortamında yaşamaya devam edeceğiz." mesajı verdi.

'Milletimizi bilgilendireceğiz'

Ali Yerlikaya suçluların adalete teslim edileceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

Bu saldırıyı kim yaptıysa bilin ki onları da en kısa zamanda tespit edip adalete teslim etmek bizim görevimiz. Bunu yapmakta kararlıyız. Olayı ilk duyduğumuz andan itibaren de Valimiz, emniyetimiz, istihbarat teşkilatımız, devletimizin bütün kademeleri çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklamaları yaptılar. İlk bu olayı duyar duymaz kendilerine bilgi arz ettik. Gelişmelerden milletimize bilgi vereceğiz.
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