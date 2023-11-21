Bakan Yerlikaya'dan kayıp denizciler hakkında açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Zonguldak Ereğli'de batan geminin ardından sürdürülen mürettebatı kurtarma çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.
Olumsuz hava koşullarına rağmen ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çeken Bakan Yerlikaya, "Zonguldak Karadeniz Ereğli'de batan Kafkametler adlı kuru yük gemisindeki kayıp olan 11 denizcimizin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimiz gün boyu çalışmalarını sürdürdü, gece boyunca da karadan çalışmalarımız devam edecek. Olumsuz hava şartlarına rağmen arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren ekiplerimizin her birine teşekkür ediyorum. Allah, tüm afetlerden ülkemizi ve milletimizi korusun" dedi.
Kaynak: DHA
Medya
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