Bakan Yerlikaya'dan deprem sonrası sevindiren açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi Gemlik açıklarında, 5.1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin; "Saha taramaları ile birlikte 112'ye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. İstanbul Esenler 1, Küçükçekmece 1 bina çatlağı olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir. Bursa Mudanya'da 1 evde çatlak olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup ekipler ilgili adreslere sevk edilmiştir" açıklamasını yaptı.

AFAD, bugün saat 10.42'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında 8,98 kilometre derinlikte ve 5,1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu sabah 10: 42'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi-Bursa Mudanya bölgesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sonrasında en büyüğü 4.5 büyüklüğünde olmak üzere farklı büyüklüklerde 13 artçı deprem ölçüldü.

İstanbul, Bursa ve diğer civar illerde; AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE Ekipleri ve diğer görevlilerle yapılan saha taramaları ile birlikte 112'ye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. İstanbul Esenler 1, Küçükçekmece 1 bina çatlağı olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir.

Bursa Mudanya'da 1 evde çatlak olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir. 2 vatandaşımız merdivenden düşmüş olup sağlıklarına ilişkin bir olumsuz durum söz konusu değildir. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

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